Acharnement, stigmatisation: le Lycée de Limamoulaye accuse Serigne Mbaye Thiam et menace de boycotter le Concours général

Fierté de la banlieue, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye se sent stigmatisé et combattu par le ministre Serigne Mbaye Thiam. Malgré ses performances d’excellence chaque année au concours général, Limamoulaye semble gêner le ministre de l’Education qui, selon eux cherche vaille que vaille à écarter par des micmacs leur lycée de peloton ou de la vitrine d'excellence des établissements scolaire du pays. Et, ce au profil de la Maison d'éducation Mariama Ba de Gorée, du Pyratanée militaire de Saint-louis et du lycée de Diourbel.