Acte contre nature : dix (10) ans de prison ferme requis contre Serigne Assane Mbacké et Cie, le verdict attendu le 2 décembre

La chambre criminelle de Dakar a examiné, hier, mardi, le dossier d’un célèbre marabout et de quatre autres individus, accusés de « traite de personnes à des fins sexuelles, détournement de mineurs et actes contre nature ». Le ministère public a requis 10 ans d’emprisonnement contre chacun des prévenus. Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.



Au cœur de l'affaire Serigne Assane Mbacké, 41 ans, marabout établi à Ndiarème Limamoulaye, un quartier de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Le marabout et ses quatre coaccusé répondaient de plusieurs chefs d’accusation, dont « traite de personnes à des fins sexuelles, détournement de mineurs et actes contre nature ».



Parmi les prévenus figurent Khadim Samb, alias Dibor, chanteur religieux, Abdourahmane Lô, réceptionniste de l’hôtel Nina, Ibrahima Badiane, commerçant, et Baïdy Hamady Sow. Tous ont contesté les faits durant l’audience.



La présumée victime, O. Diouf, âgée de 16 ans et élève en classe de Seconde au moment des faits survenus en juin 2022, a réclamé 50 millions de FCFA au titre des dommages et intérêts. T. Khamary, également concerné par l’affaire, n’a formulé aucune demande sur le plan civil. Les avocats de la défense ont plaidé l’acquittement, invoquant le bénéfice du doute.



Le procureur a, quant à lui, requis 10 ans d’emprisonnement contre chacun des accusés. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 2 décembre 2025.