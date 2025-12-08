Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) : La liste provisoire des candidats dévoilée, une seule femme en lice



La commission électorale de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a publié, lundi, une liste provisoire de 11 candidats à la présidence de cette instance sportive, en attendant le scrutin prévu le 27 décembre prochain.



Parmi eux, une figure attire particulièrement l’attention : la promotrice Yacine Ndiaye, connue sous le nom de Ndèye Ndiaye Tyson, issue de l’Écurie Texas Guinaw Rails Nord. Elle devient ainsi la première femme à briguer la présidence de la Fédération Sénégalaise de Lutte. Initialement annoncée, la promotrice Fatou Balla Gaye n’a finalement pas déposé sa candidature, laissant Tyson seule en lice pour porter la représentativité féminine dans une discipline historiquement dominée par les hommes, rapporte RTS sn.



Face à elle, le scrutin rassemblera plusieurs poids lourds du milieu, dont l’ancien roi des arènes Hyacinthe Ndiaye, dit Manga 2, ainsi que l’ancien président du CNG (2020-2024), Ibrahima Sène, connu sous le nom de Bira. Le promoteur Mamadou Diakhaté dit Diaks, Kéba Kanté et Pape Biram Bigué Mbaye complètent le cercle des candidats considérés comme favoris. D’autres prétendants figurent également dans la liste, parmi lesquels Papa Babacar Fall, Babacar Gueye, Fallou Faye, Babacar Diop de Thiès et Mamadou Bèye.



La liste définitive des candidats sera rendue publique le 19 décembre, étape décisive avant une campagne électorale qui s’annonce intense et stratégique. La lutte sénégalaise, discipline populaire et symbole identitaire fort, s’apprête à vivre un tournant majeur avec cette nouvelle élection qui pourrait, pour la première fois, ouvrir la voie à une présidence féminine.