Actes contre-nature, viol et pédophile: Abdoulaye Fall violait des garçons de 6 et 10 ans

Il faudra de solides arguments à Abdoulaye Fall pour se tirer d'affaire. Attrait hier-vendredi au tribunal des flagrants délits de Dakar, le sieur Fall est accusé en effet d'avoir abusé de garçons âgés entre six (6) et dix (10) ans.



Pour ces délits des faits de viol, pédophile, détournement de mineur et actes contre-nature, le prévenu risque 10 ans de prison ferme si le juge poursuit le réquisitoire de procureur. Il sera fixé sur son sort le 29 juillet prochain, rapporte L'AS, dans sa livraison de ce samedi.