Actes de vandalisme au stade Ibrahima Boye : Guédiawaye FC dédouane ses supporters

Guédiawaye FC a déploré les actes de vandalisme commis ce mardi au stade Ibrahima Boye lors des 16es de finale de la Coupe du Sénégal entre Dakar Sacré Cœur et AS Pikine (0-1). GFC dédouane ses supporters de « ces actes de vandalisme ».





« Les actes de vandalisme commis au stade Ibrahima Boye à l’occasion du match Dakar Sacré Cœur – AS Pikine ne sont aucunement l’œuvre des supporters de Guédiawaye Football Club. Ces agitateurs sont loin d’être des supporters de Guédiawaye Football Club qui au même moment suivaient avec passion le match du club à Ziguinchor contre les Gazelles de Bignona », a réagi GFC dans un communiqué.



Le club réaffirme son engagement vis à vis des valeurs qui « régissent le football que sont la paix et la fraternité ».



Par ailleurs, Guédiawaye FC dit préparer le derby de la banlieue face à l’AS Pikine prévu ce week-end.