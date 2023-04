Actes de vandalisme au stade Ibrahima Boye : l’AS Pikine condamne et interpelle les autorités du football local

L’AS Pikine condamne les actes de vandalisme commis mardi au stade Ibrahima Boye lors des 16es de finale de la Coupe du Sénégal l’opposant à Dakar Sacré Cœur (0-1). Les Pikinois interpellent les autorités du football local.





« Lors de son match de coupe du Sénégal face à DSC au stade Ibrahima Boye a Guédiawaye, l'AS Pikine a été victime d'attaques externes d'une rare gravite venant de groupes organises se réclamant du Guédiawaye FC ayant causé: L'interruption du match pendant 35 mn; l'endommagement du bus du club (pare-brise avant cassée), des blessures physiques de supporters et sympathisants », lit-on dans un communiqué rendu public par l’AS Pikine.



« Le CD condamne jusqu'à la dernière énergie cette forfaiture qui vient déshonorer l'esprit sportif », précise le communiqué



Le CD, face à cette « situation malencontreuse, interpelle la FSF, la LSFP et les autorités sur les mesures sécuritaires à prendre à l'avenir lors des déplacements de l'AS Pikine à Guédiawaye pour parer à toute éventualité pour le reste de la saison ».



Par ailleurs, le CD après avoir compatis avec ses blesses, appelle ses « dirigeants, supporters au calme et à la vigilance face à cette attaque déstabilisatrice dont le seul but est de perturber l'équipe qui depuis quelques temps voyage bien ».



L’AS Pikine dit préparer le derby de la banlieue face à Guédiawaye FC prévu ce week-end.



« Restons sereins et focus sur le derby de la banlieue qui doit être pour nous comme pour le Guédiawaye FC une vraie fête du football sénégalais. Nous disons non vandalisme dans le sport de quelque bord ou il se situe », peut-on lire dans le communiqué.