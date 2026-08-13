Logement social : la SN HLM veut faciliter l'accès à la propriété immobilière pour tous les Sénégalais

La Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM) a lancé, ce jeudi 13 août 2026 à Bambilor, la deuxième phase du programme HLM 1 ainsi que les travaux de viabilisation de Bambilor 2. À travers ce projet, le directeur général de la SN HLM, Pape Abdou Rahmane Dabo, entend faciliter l’accès à la propriété immobilière pour les Sénégalais.



Cette deuxième phase intervient après le démarrage d’une première tranche de 155 logements, dont les travaux sont aujourd’hui à un stade avancé. Le programme prévoit également la construction de 157 logements supplémentaires, répartis en trois lots confiés à des opérateurs privés nationaux.



« Ce projet est bien plus qu’une simple opération immobilière. Il est l’incarnation de notre volonté commune de faire du logement un levier de justice sociale et de développement durable », a déclaré Pape Abdou Rahmane Dabo, en présence des autorités territoriales, religieuses et des notables.



Le directeur général de la SN HLM a également insisté sur le partenariat noué avec la Banque islamique.



« Cette collaboration, qui dure depuis plusieurs années, franchit aujourd’hui une étape décisive. Ensemble, nous avons travaillé à la mise en place d’une solution de financement accessible et adaptée, fidèle aux principes de la finance islamique, pour ouvrir les portes de la propriété à un plus grand nombre de Sénégalais », a-t-il expliqué.



D’après M. Dabo, l’ambition affichée est de permettre aux Sénégalais, qu’ils évoluent dans le secteur formel ou informel, résident au pays ou dans la diaspora, d’accéder plus facilement à la propriété immobilière.



« Notre ambition est claire : offrir à chaque Sénégalais la possibilité d’accéder à la propriété immobilière », a indiqué Pape Abdou Rahmane Dabo, précisant que des modalités de paiement flexibles ont été conçues pour permettre notamment à « un ménage disposant d’un revenu moyen de 400.000 FCFA » de concrétiser son projet immobilier.



« Aucun dépassement de délai ne sera pardonné »



Par ailleurs, le directeur général de la SN HLM a souligné que le projet ne se limite pas à la construction de logements. « Notre ambition ne s’arrête pas à la construction des murs. Nous bâtissons un cadre de vie, dans un environnement calme et en pleine expansion, qui incarne ce que nous appelons un habitat moderne et durable », a-t-il déclaré.



Pape Abdou Rahmane Dabo considère également ce programme comme « la démonstration éclatante de la renaissance de la SN HLM ». Il affirme que la société a pu, après plusieurs années de désengagement, « mobiliser ses ressources propres et innover pour redevenir le leader du logement social au Sénégal ».



S’adressant aux acteurs chargés de la réalisation du programme, il a insisté sur le respect des délais. « Le Sénégal est engagé dans une voie de résultats. Aucune erreur ne sera tolérée. Aucun dépassement de délai ne sera pardonné », a-t-il martelé.



Enfin, le DG de la SN HLM appelle les entreprises à « tout faire pour livrer ces logements à la date échue ».