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Distinction académique au Congo : Macky Sall exprime sa gratitude après l’obtention du titre de Docteur Honoris Causa



Distinction académique au Congo : Macky Sall exprime sa gratitude après l’obtention du titre de Docteur Honoris Causa
Après avoir reçu le titre de Docteur Honoris Causa décerné par l’Université Denis Sassou Nguesso de Kintelé-Brazzaville, l’ancien président sénégalais Macky Sall a réagi ce jeudi 13 août 2026 pour exprimer toute sa fierté et adresser ses remerciements aux autorités congolaises.
 
Dans une déclaration publique faite à la suite de la cérémonie, Macky Sall s'est dit particulièrement honoré par cet hommage. Il a précisé que cette distinction lui a été attribuée « en reconnaissance de sa contribution au développement du système éducatif sénégalais ».
 
Saisissant cette occasion, l'ancien chef de l’État a tenu à adresser ses remerciements appuyés aux hautes autorités de la République du Congo ainsi qu'aux dirigeants de l’Université Denis Sassou Nguesso pour cette prestigieuse marque de reconnaissance.
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Jeudi 13 Août 2026 - 18:53


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