Distinction académique au Congo : Macky Sall exprime sa gratitude après l’obtention du titre de Docteur Honoris Causa

Après avoir reçu le titre de Docteur Honoris Causa décerné par l’Université Denis Sassou Nguesso de Kintelé-Brazzaville, l’ancien président sénégalais Macky Sall a réagi ce jeudi 13 août 2026 pour exprimer toute sa fierté et adresser ses remerciements aux autorités congolaises.



Dans une déclaration publique faite à la suite de la cérémonie, Macky Sall s'est dit particulièrement honoré par cet hommage. Il a précisé que cette distinction lui a été attribuée « en reconnaissance de sa contribution au développement du système éducatif sénégalais ».



Saisissant cette occasion, l'ancien chef de l’État a tenu à adresser ses remerciements appuyés aux hautes autorités de la République du Congo ainsi qu'aux dirigeants de l’Université Denis Sassou Nguesso pour cette prestigieuse marque de reconnaissance.