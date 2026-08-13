Distinction académique au Congo : Macky Sall exprime sa gratitude après l’obtention du titre de Docteur Honoris Causa

Après avoir reçu le titre de Docteur Honoris Causa décerné par l’Université Denis Sassou Nguesso de Kintelé-Brazzaville, l’ancien président sénégalais Macky Sall a réagi ce jeudi 13 août 2026 pour exprimer toute sa fierté et adresser ses remerciements aux autorités congolaises.
Dans une déclaration publique faite à la suite de la cérémonie, Macky Sall s'est dit particulièrement honoré par cet hommage. Il a précisé que cette distinction lui a été attribuée « en reconnaissance de sa contribution au développement du système éducatif sénégalais ».
Saisissant cette occasion, l'ancien chef de l’État a tenu à adresser ses remerciements appuyés aux hautes autorités de la République du Congo ainsi qu'aux dirigeants de l’Université Denis Sassou Nguesso pour cette prestigieuse marque de reconnaissance.
Dans une déclaration publique faite à la suite de la cérémonie, Macky Sall s'est dit particulièrement honoré par cet hommage. Il a précisé que cette distinction lui a été attribuée « en reconnaissance de sa contribution au développement du système éducatif sénégalais ».
Saisissant cette occasion, l'ancien chef de l’État a tenu à adresser ses remerciements appuyés aux hautes autorités de la République du Congo ainsi qu'aux dirigeants de l’Université Denis Sassou Nguesso pour cette prestigieuse marque de reconnaissance.
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