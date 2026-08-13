Gamou de Tivaouane 2026 : 3000 agents, 60 ambulances et 14 postes de référence pour assurer la couverture sanitaire

Trois mille agents de santé seront mobilisés pour assurer la couverture sanitaire du Gamou de Tivaouane, a annoncé le directeur régional de la Santé de Thiès, Mama Moussa Diaw.



Lors d'une réunion de coordination tenue à la Direction régionale de la santé, le DRS a indiqué qu’au minimum ‘’3000’’ agents seront mobilisés, afin d'améliorer significativement la prise en charge des fidèles.



Selon l'APS, cette rencontre a permis aux acteurs de la santé d'intégrer de nouveaux paramètres, notamment les portes d'entrée supplémentaires de Tivaouane et l'augmentation du nombre de participants. « Dans la région de Thiès, il y a des changements, avec de nouvelles routes et autoroutes qui pourraient s'ouvrir pendant ce Gamou. Nous devons anticiper sur tout cela », a expliqué Mama Moussa Diaw, insistant sur l'importance des messages de prévention diffusés aux intervenants.



Sur le plan logistique, le directeur régional a évoqué la mobilisation de 26 ambulances des sapeurs-pompiers et de 28 ambulances du district sanitaire, dont 8 seront médicalisées. Avec l'apport d'autres structures sanitaires, le total pourrait dépasser 60 ambulances. Il a précisé que ce même dispositif sera appliqué à tous les autres Gamou de la région.



Le docteur Diaw a par ailleurs rassuré quant à l'ouverture de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy, qui permettra de gérer d'éventuels accidents aux entrées est, ouest et nord de Tivaouane. Il a également noté que toutes les dispositions ont été prises avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le SAMU et les districts sanitaires pour une prise en charge rapide des victimes, tout en insistant sur la prévention.



Dans la ville de Tivaouane, en dehors des postes fixes qu’il y a habituellement, sept postes médicaux avancés seront installés, en plus de 14 postes de référence. Du fait de l’hivernage, des postes médicaux avancés sont en train d’être regroupés, a-t-il informé.



Toutes les structures de santé de la région: l’hôpital régional, l’hôpital militaire de la base aérienne, Saint Jean de Dieu, seront mises à contribution, pour assurer une bonne couverture sanitaire du Gamou, a fait savoir le directeur régional de la Santé.