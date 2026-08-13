Cybersécurité et souveraineté : le Sénégal durcit son cadre juridique pour protéger ses données publiques

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a présenté les orientations majeures du projet de loi relatif à la protection des infrastructures d’information critiques et à la sécurité numérique. Ce texte stratégique vise à édifier un cadre juridique robuste pour faire face aux cyber menaces et préserver les intérêts souverains du Sénégal.





L'élaboration de ce cadre réglementaire répond à une urgence nationale. Un incident majeur sur les réseaux stratégiques pouvant paralyser des services essentiels, générer d'importantes pertes financières et porter atteinte aux droits des citoyens, la sécurisation des systèmes d'information est désormais posée comme un impératif de sécurité nationale et de continuité de l'État.



Garanties citoyennes, hébergement local et souveraineté des données



La future loi fixe des règles strictes pour accroître la résilience des infrastructures vitales et renforcer la confiance dans l'écosystème digital. Elle prévoit notamment la protection renforcée des données personnelles, la sécurisation des objets connectés ainsi que l'obligation d'héberger les données publiques sur le territoire national. Pour parer aux attaques, le texte ambitionne de muscler les capacités nationales de détection et de réponse, tout en encadrant la coopération internationale dans le respect des intérêts fondamentaux de la Nation.



Un catalyseur pour l'écosystème économique local



Au-delà de la dimension sécuritaire, cette réforme constitue un levier économique majeur. En imposant de nouvelles normes de conformité, le projet de loi entend stimuler le marché local de la cybersécurité. Il ouvre la voie à l'émergence de prestataires agréés, à la création d'emplois qualifiés, à la montée en compétences des cadres nationaux et à la naissance de champions technologiques sénégalais.