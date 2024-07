Adama Barro-Zelensky : le coup de fil qui renoue l'axe Banjul -Kiev

Les relations diplomatiques entre la Gambie et l'Ukraine sont-elles sur le point de prendre un nouvel envol. Les deux Présidents Adama Barro et Volodymyr Zelensky ont eu un entretien téléphonique en début de cette semaine tendant à renouer les relations diplomatiques entre Kiev et Banjul après une vingtaine d'années de silence.



Ce coup de fil entre les deux hommes s'expliquerait par la participation de la Gambie à la Conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine. Ce geste a marqué les esprits de Zelensky qui part cette même occasion a remercié le Président gambien.



Dans la discussion, il a beaucoup été la question de la souveraineté alimentaire en Afrique. Sur ce, le Président ukrainien dit se porter garant pour "assurer la sécurité alimentaire de l'Afrique et du monde".



Voulant renouer avec une longue tradition de la Gambie ( qui envoyait des étudiants en Ukraine), Zelenski s'est dit prêt à reprendre cette coopération. Ainsi, il est question d'accueillir des étudiants gambiens dans des régions épargnées par la guerre.