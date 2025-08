Adaptation aux changements climatiques : le Sénégal engage 1,5 milliard de FCFA pour renforcer sa résilience

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre les effets du changement climatique. Le pays va investir 1,5 milliard de francs CFA dans l’élaboration d’un Plan national d’adaptation (PNA) à travers le projet de mise en cohérence de la planification nationale et infranationale de l’adaptation au Sénégal (PNA-FVC).



Ce projet, financé par le Fonds Vert pour le Climat, s’étendra sur une durée de trois ans et interviendra dans neuf régions du pays, dont Sédhiou et Kolda (sud) où le projet a été officiellement lancé ce mercredi 6 août.



Selon Ouseynou Ndione, chargé de programme à la Direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts au Ministère de l’Environnement et de la Transition Écologique, le projet vise à permettre à l’État de disposer d’un plan national d’adaptation global qui intègre l’ensemble des secteurs vulnérables aux changements climatiques.



Au-delà de ce document stratégique, le projet entend renforcer les cadres de gouvernance et de coordination des politiques climatiques aux échelons national et régional. Il est également prévu de renforcer les capacités techniques des services déconcentrés de l'État et d’accompagner les collectivités territoriales pour intégrer l’adaptation dans leurs plans de développement locaux.



« Il ne s'agit pas seulement de produire un document, mais de créer les conditions pour une réelle transformation des pratiques en matière d'adaptation, dans tous les secteurs et à tous les niveaux », a expliqué Ouseynou Ndione.



Ce programme marque une volonté politique claire d’anticiper les effets du dérèglement climatique et d’outiller les communautés locales, particulièrement vulnérables, pour y faire face durablement.



À terme, le PNA-FVC ambitionne de poser les bases d’un développement résilient et inclusif face aux défis environnementaux croissants, tout en mobilisant davantage de financements climatiques internationaux au profit du Sénégal