Adel Amrouche, nouveau sélectionneur du Rwanda

Adel Amrouche, l’ex sélectionneur de la Tanzanie s’est engagé pour 24 mois avec la féderation rwandaise de football et dirigera donc la sélection rwandaise lors de la prochaine CAN. L’ancien milieu défensif de l’OMR EL Annasser venait tout juste de recouvrir le droit d’entrainer. Adel Amrouche a été blanchi en février dernier par le Tribunal arbitral du sport de Lausanne (TAS), dans une affaire l’opposant à la CAF. L’entraineur Algérien avait été sanctionné injustement, selon le TAS, par la confédération africaine de football à 8 matchs de suspension et plus de 10000 euros d’amende, pour des propos ciblant la trop grande influence du président de la fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, sur le football africain et ses institutions.