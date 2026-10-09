Adieux de Messi: "Mon idole était derrière moi et je n'ai pas pu me retourner", l’histoire virale d’un stadier ému aux larmes

Brandon Renzi, un stadier présent mardi soir pour les adieux de Lionel Messi à la sélection argentine, est devenu viral pour avoir pleuré lors du discours de la "Pulga".



Même l'un des stadiers a eu du mal à contenir son émotion. Ce mardi soir, Lionel Messi a fait ses adieux à la sélection argentine lors d'un match amical contre le Bénin (3-0). Présent pour assurer la sécurité des spectateurs lors de ce rendez-vous, Brandon Renzi a été filmé en train de fondre en larmes au moment du discours de la "Pulga".



L'homme de 21 ans n'avait jamais pu assister à un match de son idole. En raison du protocole lié à son travail, le stadier n'a pas pu se retourner pour voir Lionel Messi. "C'était un moment à la fois magnifique et terrible. Savoir que mon idole était derrière moi et ne pas pouvoir me retourner… Je n'ai même pas vu le but de Messi", a confié Branzon Renzi auprès de la presse argentine. Pour sa 208e et dernière sélection avec l'Albiceleste, Messi a marqué sur penalty, délivrant par ailleurs deux passes décisives.



"Je faisais mes adieux à une partie de mon enfance"



Ce stadier avait appris la veille de la rencontre qu'il allait devoir travailler pour ce match. "Quand j'ai entendu Messi parler, j'ai fondu en larmes. Je n'aurais jamais imaginé assister à ses adieux", a encore indiqué Branzon Renzi. "Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quand on m'a dit que je serais dans ce secteur, c'était formidable. J'aurais pu être à cinq ou dix pâtés de maisons du stade, et j'étais en plein sur le terrain."