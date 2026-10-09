Actes contre nature à Tambacounda : les arrestations passent de 24 à 35

A Tambacounda, ville située à environ 450 km à l’est de Dakar, un présumé scandale homosexuel défraie la chronique après que 24 personnes ont été arrêtées par le Commissariat de la localité.



Sur la base des aveux des premiers suspects, les policiers ont procédé à de nouvelles arrestations, portant à 35 le nombre total de personnes interpellées, selon le journal Libération, dans son édition de ce vendredi.



A l’origine de cette affaire, deux jeunes ont été surpris en pleins ébats sexuels dans les toilettes d'un lycée de Tambacounda. Leurs aveux, ainsi que l'exploitation de leurs téléphones, a permis de remonter à un vaste réseau dont tous les membres sont loin d'être arrêtés, toujours selon le journal. L’enquête est en cours.