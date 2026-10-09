Mondial 2026 : huit professionnels de médias sénégalais restent illégalement aux États-Unis

L’information a été révélée par Libération, ce vendredi 09 octobre. Alors que la Coupe du monde de football 2026 a pris fin depuis environ trois mois, des agents de médias sénégalais, présents sur le sol américain pour l’événement, ont pris la «fuite». Il s’agit de journalistes, de cameramen, de photographes…, au nombre de huit.
Malgré l’expiration de leurs visas, et après que leurs rédactions ont payé leurs billets d’avion, ils auraient choisi le chemin de l’exil clandestin.
Pour l’heure, si les noms des professionnels ainsi que leurs médias ne sont pas connus, Libération rappelle que cette situation peut constituer «un coup dur pour la presse sportive en vue des prochaines compétitions internationales», dans le cadre des demandes de visas.
Malgré l’expiration de leurs visas, et après que leurs rédactions ont payé leurs billets d’avion, ils auraient choisi le chemin de l’exil clandestin.
Pour l’heure, si les noms des professionnels ainsi que leurs médias ne sont pas connus, Libération rappelle que cette situation peut constituer «un coup dur pour la presse sportive en vue des prochaines compétitions internationales», dans le cadre des demandes de visas.
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