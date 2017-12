Adresse à la nation du 31 décembre 2017 : Macky et le téléprompteur…

La président de la République a, comme à l’accoutumée, présenté ses vœux aux citoyens sénégalais. Il en a profité pour évoquer quelques actions du gouvernement et rassurer davantage les populations par rapport aux agrégateurs économique, social et politique.



Toutefois, pour ce discours à la nation de nouvel an, nous n’avons pas senti le chef de l’Etat bien à l’aise avec le téléprompteur. Il a, par moment, cligné les yeux, changer de position légèrement ou feindre une gestuelle inadaptée. En effet, à la lumière de ces détails, on a eu l’impression que le président de la République ne s’est pas bien familiarisé avec son texte ou il y avait des problèmes techniques avec le téléprompteur. La lumière étant vive alors que lui il n’arrêtait pas de fixer l’instrument, sa vue se fatiguait par moment. Pour parer à cette fatigue, soit, il cligne des yeux ou tente une gestuelle. Ces lacunes dans la lecture de son discours ont été masquées par des montages dont les coupes sont trop flagrantes, même pour les non-initiés.



Plus grave, le téléprompteur était visible sur les lunettes du président de la République. Selon sa position, on pouvait voir l’appareil qui se reflétait sur ses lunettes comme une sorte de miroir mal placé.



Toutes ces petites erreurs, ont fait que la lecture du discours de nouvel an du chef de l’Etat a été un peu laborieuse par moment.



Par ailleurs, pour un moment aussi solennel que cette adresse, le président de la République devrait être mieux habillé avec un meilleur soin sur le choix du costume. Cette remarque se justifie par les nombreux plis constatés sur la liste notamment au niveau du bras. Mais aussi, la pince sur la costume n’honore pas la stature, le statut de chef de l’Etat de Macky Sall.