Aéroport Dakar Blaise Diagne : Montée en puissance de la compagnie Blue Panorama

La compagnie italienne vient de bénéficier de la part de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), le droit d’utiliser 5 fréquences par semaine sur Dakar. Ainsi après des mois de vols charters, Blue Panorama va lancer 3 vols réguliers par semaine à partir du 14 décembre. Deux vols directs entre l’aéroport Bergame-Orio al Serio et l’aéroport de Dakar-Blaise Diagne les lundi et vendredi et un autre vol le mercredi via Rome. Une montée en puissance est prévue entre janvier et mars avec des perspectives de collaboration avec Air Sénégal mais surtout avec le développement du fret qui est une forte demande de la diaspora sénégalaise. Voilà pourquoi l’option de l’utilisation d’un nouvel appareil, un A330 est à l’étude à la place du Boeing 737-800 de 189 sièges. Ce qui permettra en même temps donc d’augmenter la capacité côté passagers.



C’est dans le cadre des préparatifs de l’ouverture de ces nouvelles lignes qu’une réunion s’est tenue ce mercredi après-midi entre le directeur des opérations et de la Sécurité de la compagnie, Filippo Giorni accompagné de monsieur Alioune Ndiaye, représentant de Blue Panorama au Sénégal avec le directeur général de LAS, Xavier Mary entouré des responsables des Opérations de LAS, du Développement des routes mais aussi de la Communication.