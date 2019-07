Aéroport Dakar Blaise Diagne, un terrain d’application pour les étudiants de l’EPT

C’est un cadre de partenariat qui vise l’accueil des élèves en stage et en visites d’étude, la réalisation de missions d’enseignement au profit de l’EPT par des experts de LAS, la réalisation de missions d’expertise du personnel de l’EPT au profit de LAS ou encore l’échange d’experts dans divers domaines de compétence.



A la cérémonie de signature, le Directeur de l’EPT a dit toute sa satisfaction d’avoir un partenaire de la taille de LAS. Pour le Professeur, Alassane DIENE, « l’aéroport sera un terrain d’application pour les étudiants de l’EPT ». Il a rappelé des projets réalisés par leurs étudiants relatifs à l’aéroport comme « un système d’information géographique de l’AIBD et une application pour l’orientation et l’information des passagers. »