Aéroport de Dakar : Les agents de 2AS réclament la tête du DG, Askin Demir

La reprise des activités économiques à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD ) de Diass n’est pas de tout repos. En effet, au-delà de la pandémie de la Covid-19 qui ne facilite rien, le climat social est assez tendu entre agents et dirigeants de l’AIBD Assistance Service (2AS.)



Dans une déclaration signée par le collège des délégués du personnel de la plateforme AIBD Assistance Service (2AS), le départ du directeur général, Askin Demir, est réclamé. Dans une série de revendications et surtout de dénonciations, la gestion du dirigeant Turc a été vivement fustigée par une grande partie de ses employés réunis autour de cette plateforme revendicative.



Entre les difficiles conditions de travail et les licenciements jugés abusifs, les agents de 2AS ont sorti les brassards rouges ce vendredi, en guise de protestation.