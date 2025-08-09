My Burger Sarl, rebaptisée Eddy’s Restaurant, et Mba Authority, spécialisée dans l’importation et la vente de véhicules, sont désormais au cœur de l’enquête visant El Hadji Babacar Dioum plus connu sous le célèbre pseudonyme de « Kocc barma ». Selon des informations rapportées par Libération, le juge d’instruction soupçonne ces deux structures de servir de sociétés-écrans pour blanchir les fonds issus d’un vaste réseau de sextorsion.



Le sieur Dioum, déjà placé en détention, fait face à une série de lourdes accusations à savoir « association de malfaiteurs, diffusion d’images pédopornographiques, atteinte à la vie privée, chantage, extorsion de fonds, blanchiment d’argent et faux sur documents administratifs. » À en croire le journal, les enquêteurs s’intéressent de près à ses activités commerciales, qu’ils estiment susceptibles d’avoir dissimulé des flux financiers illicites.



L’affaire a pris un tournant décisif après une perquisition menée dans un appartement situé à Liberté 3. Les forces de l’ordre y ont saisi plusieurs véhicules de luxe, parmi lesquels un Mitsubishi Outlander, une Jeep Wrangler et deux BMW X5. Babacar Dioum avait alors affirmé que ces voitures ne lui appartenaient pas, mais sa demande de restitution a été rejetée par la justice.



Pour remonter les circuits financiers, le magistrat a ordonné la réquisition de l’ensemble des banques afin d’identifier tous les comptes liés à « Kocc barma », à ses proches et à ses sociétés. Parallèlement, une vérification a été engagée auprès des services fiscaux, de la SICAP et de la SN HLM pour recenser d’éventuels biens immobiliers enregistrés à son nom.