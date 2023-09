Affaire Abdoulaye Sylla : le CORED invite les journalistes à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l’information

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) invite les journalistes à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l’information.



Le CORED indique, dans un communiqué, que les quotidiens L’Exclusif, Dakar Presse, Wa Grand Place, Les Echos, Lii Quotidien, Le Mandat, Source A, ont publié, dans leur édition en date du lundi 18 septembre 2023, avec appel à la Une si ce n’est la manchette principale, une information relative à une manifestation, en hommage à l’homme politique et homme d’affaires, Abdoulaye Sylla.



« Les différentes publications évoquent cette manifestation dans les mêmes termes. Seul le journal L’Exclusif a mis la mention « Publi reportage » en bas de texte, sans toutefois en faire la précision à la Une. Le même texte, mot pour mot, a été signé par Soro Sow dans Le Mandat, alors que les autres publications font parler des « sources » qui se sont exprimées pratiquement dans les mêmes termes. Pire Les Echos en ont rajouté avec l’ethnicisme », souligne le CORED.



Ces similitudes dans le traitement de cette information ont attiré l’attention du CORED.



« Ces pratiques sont d’autant plus regrettables que tous ces journaux ont fait l’objet d’un avertissement pour les mêmes faits dans leurs publications en date du mercredi 1er février 2023 rapportant une affaire qui met en cause le même Abdoulaye Sylla (Cf avis n°35/2023 du Tribunal des pairs du 18 avril 2023). Lors de l’instruction de ces cas, les responsables de ces publications disaient avoir oublié de mentionner « publireportage ». Seul Wa Grand Place avait reconnu avoir monnayé sa publication », peut-on lire dans le communiqué.



Le CORED, dans ce contexte d’effervescence politique en perspective de l’élection présidentielle de février 2024, appelle les « consœurs et confrères à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l’information ».



Toutefois, le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias leur « demande d’être à équidistance des différentes sources d’information et rappelle que la flagornerie n’a pas sa place dans le journalisme ».



D’après le CORED, les « médias ne doivent pas servir de caisses de résonance aux hommes politiques ».