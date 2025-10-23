Affaire Académie Téranga : le fils d'un ancien procureur condamné pour "abus de confiance"

Le Tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, a rendu son verdict dans l'affaire opposant Rokhaya Niang à Ibrahima Diop, président-fondateur de l'Académie Téranga. Poursuivi pour « escroquerie », « faux et usage de faux », et « abus de confiance », Ibrahima Diop, fils de l'ancien procureur, Abdou Karim Diop, a été partiellement reconnu coupable.



Le tribunal l'a relaxé des accusations d'escroquerie et de faux et usage de faux, mais l'a reconnu coupable d'abus de confiance envers Rokhaya Niang, une mère de famille revenue spécialement de France pour ce procès. Ibrahima Diop a été condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis. Il est également sommé de verser 1,5 million de F CFA à la plaignante au titre des dommages et intérêts.



Selon « L'Observateur », « l'audience d'hier fut houleuse, marquée par la présence d'une défense pléthorique, incluant le député Me Tall, président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale ».



L'affaire remonte à juillet 2024, lorsque Rokhaya Niang, séduite par une vidéo de promotion sur Instagram, contacte Ibrahima Diop. Ce dernier se présente comme le fondateur d'un centre « sport-études » et lui promet un partenariat avec Génération Foot, un internat à Malibu, des entraînements quotidiens et un suivi scolaire complet. Convaincue, Rokhaya Niang inscrit son fils, Agossa Aly, 15 ans, pour l'année scolaire 2024/2025. Elle verse 350 000 FCfa de frais d'inscription, puis des mensualités de 150 000 FCfa. En avril 2025, il est exclu de son école, l'Ecole Ecomixt, pour défaut de paiement des frais de scolarité par l'académie. Le jeune élève échouera finalement au BFEM.



Le dossier s'est aggravé avec l'organisation d'un tournoi de football à Oviedo, en Espagne. Ibrahima Diop sollicite le passeport français d'Agossa Aly et perçoit 450 000 FCFA (sur les 750 000 demandés). Le voyage est annulé, mais le passeport n'est jamais rendu. Diop a justifié sa perte par un déménagement de l'académie de Malibu à Malika. Contrainte de revenir au Sénégal pour obtenir un duplicata, Rokhaya Niang réclame en outre le remboursement de son billet d'avion.



Cependant, l'enquête de la police de Guédiawaye a mis en lumière la précarité de la structure. En effet, Papa Ibrahima Thiam, ancien directeur, a témoigné avoir travaillé cinq mois sans salaire et confirmé que l'académie n'était ni reconnue par la Fédération sénégalaise de football, ni partenaire officiel de Génération Foot. Le directeur de l'école Ecomixte, Pape Gaoussoua a quant à lui attesté qu'Ibrahima Diop lui devait encore 1 143 000 FCfa pour la scolarité des enfants.



Durant l'audience, la défense a contesté les charges. Me Diouf a comparé la perte du passeport à celle « d'un crayon ou d'un stylo » et a tenté de défendre la réalité du partenariat avec Génération Foot en brandissant une photo de son client avec Mady Touré, partenariat que Mady Touré a lui-même confirmé.



Par ailleurs, la partie civile, représentée par Fatou Kane, a dépeint un prévenu manipulateur. Le témoignage du jeune Agossa Aly, « visiblement affecté » par ces promesses brisées, a ému l'assistance. Un épisode de l'enquête a également été rappelé révélant qu’Ibrahima Diop avait tenté de s'enfuir du bureau d'audition de la Sûreté urbaine au moment de sa confrontation avec la plaignante, avant d'être rattrapé par les policiers. Le tribunal à cependant prononcé la relaxe pour « escroquerie et faux ». La décision a été motivée par les remboursements partiels effectués par Diop et la difficulté de prouver son intention frauduleuse initiale.



Dans son réquisitoire, le parquet, qui réclamait 2 ans de prison dont 3 mois ferme, a retenu l'accusation d'« abus de confiance ». Pour la cour, la rétention du passeport et des fonds destinés à un voyage fictif caractérisait ce délit. La condamnation et l'obligation de dédommagement reconnaissent finalement le préjudice subi par la plaignante, même si le dénouement laisse un « goût d'inachevé » pour les deux parties.