Affaire Adji Sarr-Sonko : la propriétaire du salon Sweet Beauty reçoit son passeport, Ousmane zappé

De nouveaux développements dans l’affaire Adji Sarr qui accusait Ousmane Sonko de viols et menace de mort. Ndéye Khady Ndiaye, la patronne du salon "Sweet Beauty", aurait reçu son passeport, informe le journal les "Echos". En clair, elle peut voyager quand elle veut et quitter le pays.Ousmane Sonko de son côté, attend toujours le sien. Ce depuis près de deux mois. Le Juge d’instruction doit se prononcer sur sa demande de levée de la mesure de contrôle judiciaire.Toutefois, le leader du Pastef peut espérer, selon nos confrères, un avis favorable du magistrat instructeur, même si les charges ne sont pas exactement les mêmes.En effet, la patronne de «Sweet Beauty» a été inculpée par le juge du 8 ème cabinet d’instruction pour incitation à la débauche, publication d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol, avant d’être placée sous contrôle judiciaire.Ousmane Sonko a, pour sa part, été inculpé dans la même affaire pour un viol présumé.