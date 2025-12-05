JOJ Dakar 2026 : la CDP et le Comité d’organisation signent une convention pour renforcer la protection des données

La Commission de Protection des Données Personnelles du Sénégal (CDP) et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (COJOJ) ont signé, jeudi 4 décembre, une convention de partenariat destinée à encadrer les traitements de données personnelles liés à l’organisation de l’événement. La cérémonie s’est tenue dans les locaux du COJOJ, en présence du Président de la CDP, Ousmane Thiongane, et du Coordonnateur Général des JOJ Dakar 2026, Ibrahima Wade.



Une présentation générale des 4ᵉ Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été a permis de souligner l’ampleur de l’événement, qui accueillera près de 2 700 athlètes mineurs, environ 6 000 volontaires et 206 délégations internationales. Un contexte qui confère à la protection des données personnelles un rôle stratégique majeur. Dans son allocution d’ouverture, Ibrahima Wade a salué un partenariat qu’il qualifie d’« essentiel » pour la réussite d’un événement que le Sénégal organise « au nom de l’Afrique ».



Il a rappelé que les Jeux doivent être exemplaires, autant sur le plan sportif que sur les plans éthique, juridique et sociétal. Selon lui, cette convention parachève un processus de collaboration approfondie qui place le Comité d’organisation devant la responsabilité de garantir un environnement fondé sur « la confiance, la transparence et le respect des droits fondamentaux » de toutes les parties prenantes.



Le Président de la CDP, Ousmane Thiongane, a pour sa part insisté sur l’importance cruciale de la protection des données personnelles dans le cadre d’un événement de cette envergure. Il a rappelé que cette exigence constitue désormais « une obligation juridique et morale ».



Il a souligné les principes fondateurs de ce partenariat : légalité et transparence, sécurité et confidentialité, ainsi que limitation des finalités des traitements. Il a également salué l’engagement du COJOJ Dakar 2026 dans la préparation des Jeux.



Les deux institutions ont exprimé leur ambition commune de faire des JOJ Dakar 2026 un modèle de conformité, d’intégrité et de confiance numérique au service de la jeunesse et du sport. Elles souhaitent que cette convention constitue le point de départ d’un partenariat durable, contribuant au rayonnement du Sénégal et au succès de l’événement.