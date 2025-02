Affaire Alima "Suppo" et Cie : le verdict attendu le 7 février

Le procès d'Alima Sow, plus connue sous le nom d'Alima Suppo et ses employés, s’est tenu ce mercredi 5 février 2025 devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Toutefois, l’affaire n’a pas encore connu son épilogue, le verdict ayant été renvoyé au 7 février.



Pour rappel le procureur a requis une peine de trois ans de prison assortie d’une amende de 500 000 FCFA contre Alima Suppo. Ses coaccusées, Hawoussou Ndiaye et Maty Mbaye, risquent quant à elles deux ans de prison et une amende de 300 000 FCFA.



Les employés d’Alima Suppo ne sont pas en reste. Le parquet a demandé une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 200 000 FCFA à leur encontre. En outre, le procureur réclame la confiscation et la destruction des produits saisis.

Les prévenues sont poursuivies pour plusieurs chefs d’accusation, notamment » association de malfaiteurs, vente illégale de produits pharmaceutiques, publicité illégale de produits pharmaceutiques, exercice illégal de la profession de pharmacien, délit de fabrication et usurpation de fonction, mise en danger de la vie d’autrui. »



La tiktokeuse Alima Suppo ses six employés et deux autres vendeuses de produits destinés à l’augmentation du volume des fesses ont été arrêtés par le commissariat de police de Guédiawaye. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le mercredi 29 janvier 2025.