Affaire Aliou Sall: Un avocat souligne le "caractère étrange" de la démarche du Procureur

Me Seydou Diagne, avocat depuis 20 ans, a souligné dimanche le "caractère étrange" dans la démarche du Procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, dans l'enquête ouverte sur l'affaire Aliou Sall, jeune frère de l'actuel président sénégalais, accusé de corruption dans un reportage publié par la chaîne britannique BBC début juin.



"J'ai déjà vu le Procureur à l'oeuvre. Je l'ai vu faire des enquêtes en tant que directeur de la police judiciaire dans des enquêtes à charge ou à décharge. Mais c'est la première que je le vois procéder de la sorte. Donc c'est ça le caractère étrange que je veux souligner. Ce n'est pas les habitudes du Procureur de chercher la vérité de cette façon", explique Me Diagne au micro de la Rfm.



Me Diagne qui a été l'avocat de Khalifa Sall et Karim Wade, a rappelé le Procureur n'avait pas fait d'appel à témoin dans l'affaire de l'ex-maire de Dakar et dans plusieurs autres cas. Au contraire il a fait des percusition et envoyé la police dans les banques pour ouvrir les coffres forts de Aïda Ndiongue et par la suite, faire des conférence de presse pour montrer les résultats de ses investigations.



L'avocat a aussi émis des doutes sur la volonté de Serigne Bassirou Gueye de faire éclater la vérité dans cette affaire de présumée corruption visant le frère du chef de l'Etat, avant de l'appeler à éclairer la lanterne des Sénégalais sur la nouvelle démarche qu'il a prise. Lors d'une conférence de presse, le Procureur a lancé un appel à témoin, demandant à ceux qui détiennent des preuves de les mettre à la disposition de la Division des investigations criminelles (DIC).