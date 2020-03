Affaire Asbef: des plaignants entendus par le Doyen Des juges

La rocambolesque affaire de l’Association Sénégalaise pour le bien-être familial (Asbef) commence à bouger. Après une information judiciaire ouverte par le Procureur de la république suite à des plaintes relatives à des malversations financières, licenciements abusifs, faux et usage de faux etc., les premières auditions judiciaires ont commencé, nous apprend le journal "Le Témoin".



Depuis vendredi dernier, révèlent nos confrères, plusieurs cadres et agents licenciés de l’Asbef défilent devant le juge du Premier cabinet d’instruction. Après l’instruction, trois choses s’imposent au juge : renvoyer l’affaire devant une juridiction ou alors la classer sans suite. En attendant, les plaignants sollicitent l’arbitrage du président de la République, quitte à mettre l’Asbef sous administration provisoire afin que ce fleuron médical soit sauvé d’un dépôt de bilan voire d’une disparition immédiate