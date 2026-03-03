Solidarité nationale : la LONASE décaisse 18 millions FCFA pour les 18 supporters détenus au Maroc

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) vient de répondre concrètement à l'appel à la solidarité nationale lancé par le gouvernement. Dans un communiqué publié ce 2 mars 2026, l'institution annonce le décaissement d'une enveloppe de 18 millions FCFA destinée à soutenir les 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc.



Cette assistance financière, opérée via la Fondation Lonase, se traduit par l'octroi d'une aide d'un million FCFA par supporter. Ce geste intervient dans un contexte spirituel particulier, alors que les communautés religieuses observent simultanément le mois de Ramadan et le Carême, renforçant la portée symbolique de cet élan de générosité.



Sous la direction du Dr Toussaint Manga, la LONASE réaffirme ainsi son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la Nation ». Cette intervention s'inscrit dans une stratégie plus large de responsabilité sociétale, l'entreprise ayant considérablement accru sa contribution au développement social du pays ces dernières années. Au-delà de l'aspect financier, ce soutien vise à apporter un soulagement immédiat à nos compatriotes en détresse à l'étranger et à leurs familles.