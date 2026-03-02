Sénégal 2024 : l’ANSD livre le diagnostic complet de la situation économique et sociale du pays

L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié l'édition 2024 de son rapport annuel sur la « Situation Économique et Sociale Nationale » (SESN). Ce document stratégique, qui compile les données collectées en 2023, révèle les dynamiques profondes de la société sénégalaise, marquées par des mutations urbaines accélérées et des disparités persistantes dans l'équipement et le logement des ménages.
La SESN constitue le principal instrument d'aide à la prise de décision pour l'État et ses partenaires. Elle embrasse la quasi-totalité des secteurs, des comptes économiques à la santé, en passant par l'éducation et l'environnement. Le Directeur général de l’ANSD, le Dr Abdou Diouf, souligne que cette publication annuelle permet de mettre en relief l'information quantitative nécessaire pour orienter les politiques de développement durable du pays.
Logement : Une domination de la propriété malgré la poussée locative urbaine
Le rapport met en exergue une réalité contrastée de l'habitat. En 2023, si près de sept ménages sur dix (67,4 %) sont propriétaires de leur logement au niveau national, la location s'impose comme un phénomène massif dans les centres urbains.
À Dakar, la capitale concentre 99,1 % des appartements en immeuble et 78,1 % des maisons à étages du pays. À l'inverse, les cases restent l'habitat prédominant en milieu rural (86,8 %), particulièrement dans les régions de Tambacounda, Louga et Kolda. Le rapport note également que plus la taille du ménage augmente, plus la tendance se tourne vers les maisons basses, qui accueillent 80,2 % des très grands ménages (plus de 56 personnes).
Équipement des ménages : Une fracture numérique et sociale persistante
L’analyse de la possession de biens d’équipement révèle une fracture nette entre les zones urbaines et rurales. Dakar domine largement toutes les catégories : 86,7 % des ménages y possèdent une télévision et 94,1 % une bonbonne de gaz.
Au niveau national, la télévision est l'équipement le plus répandu (65,4 %), suivie par la bonbonne de gaz (53,1 %) et le réfrigérateur (39,8 %). Cependant, l'accès à l'informatique reste marginal avec seulement 11,9 % des ménages possédant un ordinateur, et des taux d'équipement qui s'effondrent dans les régions de l'intérieur comme Kaffrine ou Kédougou.
Urbanisation et statut d'occupation
La problématique du logement décent et abordable (en lien avec l'ODD 11) reste un défi majeur. Le marché locatif est quasi exclusivement urbain : 37,8 % des ménages urbains sont locataires, contre seulement 2,0 % en milieu rural. La location simple sans contrat concerne encore 9 % de la population, soulignant une certaine précarité juridique dans le secteur de l'habitat. Le rapport identifie également une dynamique de surpeuplement « sévère » touchant 29,3 % des ménages locataires, un indicateur clé pour les futures politiques de logement social.
La SESN constitue le principal instrument d'aide à la prise de décision pour l'État et ses partenaires. Elle embrasse la quasi-totalité des secteurs, des comptes économiques à la santé, en passant par l'éducation et l'environnement. Le Directeur général de l’ANSD, le Dr Abdou Diouf, souligne que cette publication annuelle permet de mettre en relief l'information quantitative nécessaire pour orienter les politiques de développement durable du pays.
Logement : Une domination de la propriété malgré la poussée locative urbaine
Le rapport met en exergue une réalité contrastée de l'habitat. En 2023, si près de sept ménages sur dix (67,4 %) sont propriétaires de leur logement au niveau national, la location s'impose comme un phénomène massif dans les centres urbains.
À Dakar, la capitale concentre 99,1 % des appartements en immeuble et 78,1 % des maisons à étages du pays. À l'inverse, les cases restent l'habitat prédominant en milieu rural (86,8 %), particulièrement dans les régions de Tambacounda, Louga et Kolda. Le rapport note également que plus la taille du ménage augmente, plus la tendance se tourne vers les maisons basses, qui accueillent 80,2 % des très grands ménages (plus de 56 personnes).
Équipement des ménages : Une fracture numérique et sociale persistante
L’analyse de la possession de biens d’équipement révèle une fracture nette entre les zones urbaines et rurales. Dakar domine largement toutes les catégories : 86,7 % des ménages y possèdent une télévision et 94,1 % une bonbonne de gaz.
Au niveau national, la télévision est l'équipement le plus répandu (65,4 %), suivie par la bonbonne de gaz (53,1 %) et le réfrigérateur (39,8 %). Cependant, l'accès à l'informatique reste marginal avec seulement 11,9 % des ménages possédant un ordinateur, et des taux d'équipement qui s'effondrent dans les régions de l'intérieur comme Kaffrine ou Kédougou.
Urbanisation et statut d'occupation
La problématique du logement décent et abordable (en lien avec l'ODD 11) reste un défi majeur. Le marché locatif est quasi exclusivement urbain : 37,8 % des ménages urbains sont locataires, contre seulement 2,0 % en milieu rural. La location simple sans contrat concerne encore 9 % de la population, soulignant une certaine précarité juridique dans le secteur de l'habitat. Le rapport identifie également une dynamique de surpeuplement « sévère » touchant 29,3 % des ménages locataires, un indicateur clé pour les futures politiques de logement social.
Autres articles
-
Économie Sénégalaise : le bilan de décembre 2025 révèle une dynamique sectorielle contrastée
-
Éducation au Sénégal : 7 727 abris provisoires recensés, l'État vise le "zéro abri" d'ici 2030
-
Fusillade au Texas : Horizon sans frontière appel au discernement face aux risques de "stigmatisation" des Sénégalais
-
Kolda : les travailleurs des collectivités territoriales en brassards rouges pour réclamer le paiement intégral de l’indemnité spéciale
-
Eau et assainissement : 72 milliards FCFA investis pour Kaffrine et Kaolack