Liga : le FC Barcelone bat l'Athletic Bilbao (2-0) et reprend la tête du championnat

Pour sa première de la saison à domicile en championnat lors de cette deuxième journée de Liga 2026-2027, le FC Barcelone s'est imposé ce jeudi avec maîtrise contre l'Athletic Club (2-0). Au cours d'un turn-over voulu par Hans-Dieter Flick où Anthony Gordon était titulaire, les Catalans ont compté sur l'adresse de leur capitaine Raphinha pour ouvrir le score et la fatigue d'une défense basque très sollicitée pour doubler la mise grâce à Fermin Lopez.



Au classement général, le Barça s'installe en tête du championnat grâce à deux victoires en deux matchs, et une différence de buts favorable par rapport à son dauphin, le Real Madrid.