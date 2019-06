Affaire BBC: le Forum du justiciable invite la justice à être à la hauteur des attentes pour faire taire les manifestations

Le Forum du Justiciable a invité la justice sénégalaise à être à la hauteur des attentes pour faire taire les querelles et les séries de manifestations, à la suite du présumé scandale de corruption révélé par la chaîne publique britannique BBC portant sur la gestion des contrats gaziers et pétroliers, visant le frère du chef de l'Etat Aliou Sall.



"La justice est l’un des piliers du pacte citoyen et républicain de notre pays. Son impartialité, sa capacité à assurer un équilibre entre prévention, sanction, réparation et protection de l’intérêt général sont au cœur du bon fonctionnement de la société. La justice est un rempart qui protège les règles du vivre ensemble, garantit les conditions d’une société apaisée et constitue aujourd’hui la meilleure régulatrice sociale qui permet de gérer toutes sortes de conflits", lit-on dans une le communiqué.



A cet effet, le Forum du Justiciable, estime que dans le présumé scandale de corruption révélé par la chaîne publique britannique BBC portant sur la gestion des contrats gaziers et pétroliers, seule la justice peut tirer cette affaire au clair. IL invite la justice à être à la hauteur des attentes pour faire taire les querelles et les séries de manifestations.



Mais également, il exhorte à la justice de s’assurer que les enquêtes s’effectuent avec minutie et transparence pour une meilleure manifestation de la vérité, demandant aux citoyens d’accorder à la justice une présomption de confiance, car on serait dans une situation proche d’une véritable anarchie, si chacun agissait selon son bon plaisir, sans souci des principes qui gouvernent notre Etat de droit.