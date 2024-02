Affaire Baïdy Amar : ses amis bénéficient d’un retour au parquet

Les éléments de la police du Plateau (au centre-ville de Dakar), ont conduit les personnes interpellées hier mercredi au Palais de Justice de Dakar dans le cadre de l'enquête sur le décès de Baïdy Amar. Il s'agit de MD (Algérienne), petite-amie du défunt, de son camarade ZF, de sa copine JM (Française) et du chauffeur AS. Tous sont poursuivis pour « usage de drogue ». Ils seront présentés aujourd'hui devant le procureur de la République qui décidera de leur sort.



Suite à la mort de Baïdy Amar, les enquêteurs se sont rendus dans l'appartement situé au Plateau. Lors du constat des lieux, un sachet contenant 25 grammes de cocaïne a été découvert, ainsi que des résidus sur le lit qu'occupaient Baïdy Amar et sa copine. Lors de leurs auditions, seul le chauffeur AS a contesté l'usage de drogue dure. Les trois autres mis en cause ont avoué avoir consommé de la cocaïne.



L'autopsie pratiquée sur la dépouille de Baïdy Amar a révélé une mort résultant d'un «arrêt cardiorespiratoire probablement dû à une intoxication par excès de dose inhalée». Ses amis ont expliqué qu'ils étaient en soirée entre couples, rapporte L’Observateur.