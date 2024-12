Affaire Barthélémy Dias : les jeunes de Taxawu annoncent une marche

Les jeunes de Taxawu Sénégal annoncent une marche pour soutenir Barthélémy Dias, destitué de son poste de maire de Dakar et radié de l'Assemblée nationale, selon des propositions relayées par Les Échos.



Face à la presse hier lundi, Léopold Pape Babacar Mbaye, Anta et les autres camarades, demandent tout simplement qu'il soit mis fin à ce qui ressemble à un état de siège de la mairie de la ville de Dakar.



« Ces jeunes, qui voient la main de Sonko derrière tout ce qui se passe actuellement, informent qu'ils vont déposer une lettre d'information de marche aujourd'hui (ce mardi) devant l'autorité qu'est le préfet ».



Leopold Mbaye et Cie espèrent que ce dernier ne va pas leur servir qu'il va attendre des ordres venant de ses supérieurs pour leur accorder le droit de marcher avant le 31 décembre prochain, jour où la Cour d'appel doit statuer sur le recours de Barth, rapporte Les Échos.