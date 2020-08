Affaire Batiplus: deux immeubles de la famille de Rachelle Sleylaty mis sous hypothèque conservatoire

Ça bouge dans l’affaire Batiplus, une filiale du Groupe Batimat. Deux immeubles appartenant à la famille de Rachelle Sleylaty, la caissière de la société en question, accusée de détournement présumé portant sur 2,8 milliards de F Cfa, ont été mis sous hypothèque conservatoire. Ce, suite à une ordonnance de prise de mesures conservatoires, rendue le mardi 18 août dernier, par le doyen des juges d’instruction.



Selon L’Observateur, dans une correspondance, Samba Sall avait saisi le Commandant de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane d’une délégation judiciaire, à la date du 26 juin 2020 pour "procéder à l’identification de tous les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels, comptes bancaires et actions ou parts en société appartenant aux inculpés dont Rachelle Sleylaty, sa maman, Marie Joseph Bechara, son père, André Sleylaty et son fiancé, Rabih Kfoury".



Arrêtée, l’employée de 24 ans a fini par être placée en garde à vue. L’enquête ouverte par la Section de recherche a permis de mettre la main sur ses parents et son fiancé. Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de confiance, blanchiment et complicité.