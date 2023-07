Affaire Biram Souleye Diop : un député présente des excuses à Ouattara au nom de son collègue

Le député Mamadou Lamine Diallo, a, au nom de l’Assemblée nationale et aux députés de l’opposition, présenté ses excuses au président Alassane Ouattara suite au propos tenu par le président du groupe parlementaire de l’opposition qui lui a valu son emprisonnement. Le parlementaire sollicite l’aider du chef d’Etat ivoirien pour la libération de Biram Souleye Diop.



« Je voudrais solennellement en demande pardon au Président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d’Ivoire au nom de l'Assemblée nationale et des députés de l’opposition, j’en ai l’autorité morale. Ce que notre collègue, président du groupe parlementaire Biram Souleye lui-même a dit que ses propos ont dépassé sa pensée et je le crois. Je demande au Président Dramane Ouattara de pardonner à Biram Souleye. Parce que sa place n’est pas en prison. Nous vous demandons de bien vouloir nous aider à la libération de Biram Souleye Diop », sollicite Mamadou Lamine Diallo.



Par ailleurs, M. Diallo est revenu sur l’affaire Frank Timiș qui est cité dans une enquête de la BBC qui révèle « des transactions et des paiements douteux sur le pétrole impliquant BP, Frank Timis et un ex-consultant sénégalais », qui ont tous les trois rejeté les allégations.



« Il y a l’affaire Frank Timiș qu’on ne peut pas enterrer facilement. Notre dossier en justice est toujours là. Les Américains enquêtent, on le sait. Beaucoup d’arrestations, le Pastef est visé, Sonko séquestré, ou soi-disant en résidence surveillée dans les conditions radicalement illégales. Il a le droit de participer à l’élection présidentielle de 2024 », note le parlementaire.