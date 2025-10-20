Affaire Cheikh Touré : un agent de joueurs exige un meilleur encadrement

Mamour Diop, ancien international local et agent de joueurs agréé par la FIFA et la Fédération sénégalaise de football (FSF), s’est exprimé sur le décès du jeune footballeur Cheikh Touré, survenu dans des circonstances qui alertent sur les dangers de la migration des jeunes talents et du manque d'encadrement.



Face à la prolifération des intermédiaires véreux, Mamour Diop a tiré la sonnette d'alarme : « On n'a jamais vu un joueur réussir en payant pour partir en Europe ou ailleurs ». Il a révélé que de nombreux parents lui ont proposé de l'argent pour que leurs enfants partent à l'étranger, une pratique qu'il refuse systématiquement, car le « club doit légalement prendre en charge le billet d'avion, l'hébergement et le salaire du joueur ». L'agent a exhorté les familles à toujours vérifier la carte professionnelle d'agent FIFA et à dénoncer toute pratique frauduleuse aux autorités.



Il a présenté ses condoléances à la famille de Cheikh Touré. Il a également lancé un appel à la vigilance et à la responsabilité, insistant sur le fait que ce drame doit désormais servir de signal d’alarme pour mieux sécuriser la carrière des jeunes talents sénégalais. Mamour Diop a rappelé que le métier d'agent obéit à une réglementation rigoureuse, en rupture totale avec les pratiques frauduleuses des « faux agents ». Selon lui, le travail d'un agent de joueurs suit une procédure stricte dont la première étape consiste à l’identification et l’offre. « Apres l’identification, l'agent repère le talent et propose ses services pour trouver un club, ensuite la négociation.



Si le joueur est sous contrat, l'agent négocie les conditions de transfert avec le club. S'il est libre, il doit obligatoirement obtenir le contrat et l'attestation de fin de contrat délivrés par la ligue professionnelle. Puis vient les formalités. Qui renvoi aux démarches administratives pour la qualification du joueur auprès de son nouveau club. Pour les joueurs amateurs, l’âge, est le statut déterminent des démarches à suivre ».



Mamour Diop a souligné l'importance de la sécurité et de la transparence dans le suivi des joueurs, notamment lors des déplacements à l'étranger. « L'agent doit veiller à accompagner personnellement ses joueurs ou, à défaut, à coordonner avec les clubs pour garantir un accueil, un logement et un encadrement sécurisés ».



Il a également mis l'accent sur le dialogue avec les familles. « À tout moment, je leur donne la situation pour que tout soit transparent », a-t-il fait savoir, précisant qu' « aucun engagement n'est pris sans l'accord éclairé des proches sur les chiffres et les conditions ».



En conclusion, Mamour Diop a appelé le ministère des Affaires étrangères à prendre des mesures urgentes pour assurer le retour en toute sécurité des deux jeunes encore à l’étranger, et à garantir que de tels drames ne se reproduisent plus. Il a martelé que le succès ne passe que par « la formation, la discipline et l'accompagnement professionnel ».