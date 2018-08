Affaire Cohen: le grand argentier de Trump obtient à son tour l'immunité

Allen Weisselberg travaille depuis des décennies auprès de Donald Trump. Il est vice-président et directeur financier de son empire, et c'est à lui - ainsi qu'à ses enfants - que le président a confié la gestion financière de ses affaires quand il est arrivé à la Maison Blanche.



Autant dire qu'il dispose d'informations clés sur le patrimoine du président et sur la manière dont il dépense sa fortune.



Si Allen Weisselberg a négocié son immunité auprès des enquêteurs, c'est sans doute qu'il craignait d'être poursuivi. Et c'est justement ce type d'accord avec la justice que le président a jugé proche de l'illégalité lors de son interview accordée à Fox News cette semaine.



Le directeur financier de l'empire Trump aurait directement contribué au versement de 130 000 et 150 000 dollars à deux femmes qui assurent avoir eu une liaison avec le président pour obtenir leur silence.

Il pourrait donc être en mesure de confirmer que cet accord de confidentialité a été passé sur une directive de Donald Trump, comme l'affirme Michael Cohen. La coopération d'Allen Weisselberg avec la justice accroît donc de manière très significative la pression sur le président.