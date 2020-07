Affaire Diop Iseg-Dieyna : la chanteuse Abiba se crêpe le chignon avec la nièce de sa tante et finit au commissariat

La chanteuse Abibatou Diop alias Abiba a été convoquée lundi, au commissariat de Dieupeul. Elle a été auditionnée pour une affaire de coups et blessures volontaires. Selon L’Observateur, le dossier a été transmis au procureur de la République.



En effet, la fille de Mamadou Diop, Président directeur général (Pdg) de Iseg (l'Institut Supérieur d'Entrepreneurship et de Gestion), se serait crêpée le chignon avec la nièce de l’autre femme de son père. Et, l’affaire Dieyna serait la source du problème.



Après s’être battues au point de se faire blesser réciproquement, chacune des deux belligérantes a déposé une plainte contre son adversaire.



Le journal indique que l’enquête a été bouclée et le dossier transmis au procureur de la République, qui décidera de la suite à donner à cette affaire.