Affaire Farba Ngom, Lat Diop et autres : l'APR réclame la libération des "prisonniers politiques"

Dans un communiqué en date du lundi 17 mars 2025, le Secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République (APR) a exigé la libération immédiate de plusieurs personnalités, qu’il considère comme des détenus politiques. Il s'agit de Farba Ngom et Lat Diop, ainsi que des chefs d'entreprise Samuel Sarr et Tahirou Sarr, qu’il accuse d’être pris en otage dans le cadre de "règlements de comptes indignes dans un État de droit". Cette prise de position souligne la volonté du SEN de dénoncer ce qu'il considère comme "des arrestations arbitraires et injustifiées".



Le parti a également exigé la levée des "entraves administratives illégales" qui, selon lui, limitent la libre circulation de ses responsables. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte politique tendu, où des voix s’élèvent pour dénoncer des restrictions de liberté et d’expression.



Enfin, le SEN a appelé les forces vives de la nation à rester solidaires et à soutenir le peuple sénégalais pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Le parti accuse le leader de Pastef, Ousmane Sonko, de chercher à plonger le pays dans une crise profonde, et appelle donc à une mobilisation générale pour préserver la paix et la stabilité.