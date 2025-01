Affaire Farba Ngom : Le député Amadou Ba de Pastef appelle à mettre fin aux dérives et manipulations identitaires

Le député de Pastef, Amadou Ba, a appelé à mettre fin aux dérives et manipulations identitaires consécutives aux appels de soutien en faveur de Farba Ngom, dont la procédure de levée de l’immunité parlementaire est actuellement en cours à l’Assemblée nationale.



« Que l’APR se taise sur les graves dérives racialistes et ethnicistes de cet appel des Foutankés pour défendre Farba Ngom est dans la logique de ses manipulations identitaires classiques », s’est indigné le député Amadou Ba dans un communiqué.



Il a également critiqué le mutisme des leaders de l’opposition, habituellement rapides à commenter les faits et gestes de leurs adversaires politiques, mais restés silencieux face à ces dérives identitaires.



Dans son communiqué, le parlementaire a appelé les autorités à aborder cette question avec une sérénité exemplaire et à mettre un terme aux pratiques qui menacent la cohésion nationale.



« Il ne faudrait surtout pas minimiser les activités des barbouzes d’un parti, spécialisés dans le recrutement et l’enrôlement de nervis, et dont on ne retrouve toujours pas le stock d’armes acquis pour s’attaquer aux manifestants », a-t-il mis en garde.



Cette prise de position s’inscrit dans un contexte politique tendu, où les questions identitaires sont de plus en plus instrumentalisées au détriment de l’intérêt général.



Le député Amadou Ba appelle ainsi à une responsabilité collective pour préserver l’unité nationale.