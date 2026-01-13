Affaire Farba Ngom : Ousmane Kane (ex-magistrat) dénonce un «très mauvais chemin pris par la reddition des comptes»

Ancien président de la Cour d’appel de Kaolack, le magistrat à la retraite, Ousmane Kane, s’est prononcé sur la décision judiciaire du lundi qui accorde une liberté provisoire à Tahirou Sarr et qui maintient Farba Ngom en prison, alors que les deux sont accusés de faits de corruption et de blanchiment de capitaux estimés à environ 125 milliards F CFA.



Dans une interview accordée au quotidien L’Observateur, l’ancien juge déplore une «situation abracadabrante qui montre au grand jour le très mauvais chemin pris par la reddition des comptes » au Sénégal. «La reddition des comptes a été une forte demande sociale, j’avais bon espoir qu’elle serait menée à bon port, mais voilà qu’elle tient infiniment moins longtemps que la défunte Cour de répression de l’enrichissement illicite, avant de s’affaisser », s’est-il indigné.



Pour l’ancien président de la Cour d’appel, ce sont aussi « les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko contre Farba Ngom qui lui valent ce traitement particulier», dénonçant un « désordre » dans ce dossier.



Pour rappel, dans la journée d’hier, la Cour d’appel avait accordé la liberté provisoire sous condition à Tahirou Sarr et Farba Ngom, avant que le parquet ne fasse appel de la décision concernant ce dernier.



D’après Ousmane Kane, enfin, «le plus grand triomphe de Farba Ngom devant l’exécutif, c’est de n’avoir pas été libéré sur la base de son état de santé critique, mais sur l’absence de charges sérieuses sur lui ».