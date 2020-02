Affaire Guy Marius Sagna : Fatou Ndiaye Blondin Diop dénonce la "lâcheté" des Sénégalais

La coordonnatrice de la plateforme, Aar Li Nu Bokk, Fatou Ndiaye Blondin Diop , est très remontée contre certains citoyens sénégalais qui manifestent aucun soutien à l’activiste Guy Marius Sagna, en prison depuis près de trois mois suite à son arrestation devant les grilles du Palais. Fatou Ndiaye Blondin Diop parle de « lâcheté » et demande un soutien massif lors des appels à la marche pour sa libération.



« Je regrette qu’il n’y ait pas assez de soutien pour un homme qui se bat pour le peuple et qui perd beaucoup plus qu’in ne gagne. Depuis très longtemps, il se bat, il percevait, il mérite d’être soutenu », a regretté la coordonnatrice de Aar Li Nu Bo.



S’adressant aux citoyens sénégalais pour qui Guy Marius Sagna a toujours lutté pour leur bien, Mme Diop de déclarer : « Il faut qu’on revoie ce aspect assez courant chez les citoyens, et ça s’appelle un peu de la lâcheté et aimer la vertu sans être vertueux, parler de la vertu et penser que c’est aux autres d’être vertueux sans sois même donner sa part ».



Elle est d’avis que « la société sénégalaise est assez amorce, assez attentiste ». Mais, a souligné l’invité de Rfm matin de ce lundi 24 février 2020, « On peut trouver des raisons », à ce comportement. « Ils ont cru à des moments, ils se sont levés, ils ont accompagné notamment en 2012, mais ils se sentent trahis par ceux qui sont arrivés au pouvoir, par une frange de la société civile qui a rejoint le pouvoir et qui aujourd’hui, tresse des lauriers au pouvoir actuellement ».



Néanmoins, a estimé l’activiste, M. Sagna « mérite quand même un soutien beaucoup plus actif et beaucoup plus concret ». Et de conclure en demandant aux citoyens sénégalais de venir et d’apporter leur soutien « quand "Noo Lank" (mouvement citoyen) appelle à la marche ».



« Parce que a-t-elle expliqué, ce n’est pas normal qu’on vous emprisonne pendant des mois parce que vous avez manifesté devant les grilles du Palais, ce n’est pas normale ».



Pour rappel, l'activiste et membre de la plateforme Frapp France Dégage, Guy Marius Sagna a été arrêté avec cinq autres personnes devant les grilles du Palais en nombre 2019, au cours d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Depuis lors, toutes les personnes arrêtées ont été libérées sauf lui. Il croupit, depuis lors, à la prison Camp pénal.