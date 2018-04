Affaire Imam Ndao : ses avocats attendent un ‘’réquisitoire acquittement’’ du Procureur

Le coordonnateur du pool des avocats d’Imam a fait face à la presse cet après-midi. A cette Me Moussa Sarr a souligné que l’objectif de cette rencontre est de faire le bilan du procès et des contestations. A cet effet, Me Sarr a estimé que le maître des poursuites, va présenter solennellement ses excuses à Aliou Ndao lors de son réquisitoire. Selon la robe noire, Imam Ndao n’est qu’une victime dans ce procès car aucun élément matériel n’a été retenu contre lui. « Nous attendons du procureur de la République réquisitoire d’acquittement contre notre client », a soutenu la robe noire.



La robe noire a par ailleurs tenue à préciser que sur les 29 accusés qui ont été déjà entendus, seuls 4 ont avoué avoir connu Imam Ndao. Il s'agit liste-t-il de Saliou Ndiaye, Ibrahima Diallo, Ibrahima Hann et Coumba Niang la femme de Matar Diokhané.



Pour rappel, sur les 31 accusés, 29 accusés ont été entendus. Toutefois, il reste l’interrogatoire de Matar Diokhané et d’Imam Aliou Ndao.