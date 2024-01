Affaire "Keur Yeurmandé" : des nouvelles peu rassurantes des bébés retirés de la pouponnière

L'affaire de la pouponnière "Keur Yeurmandé" continue de susciter des inquiétudes. Un médecin s’est exprimant sur l'état de santé préoccupant des 48 nourrissons secourus. Selon ses déclarations relayées par la Rfm, ces bébés sont confrontés à un risque vital sérieux s'ils ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate. Le médecin a souligné que « ces enfants ont vécu un stress intense, ayant des conséquences potentiellement graves sur leur santé et leur développement ».



Les 48 bébés actuellement pris en charge dans des hôpitaux tels que Gaspard Camara et d'autres établissements font face à des risques sérieux, bien au-delà des problèmes de nutrition.



« Leur exposition à un stress toxique a provoqué des dommages au niveau de leur cerveau, des séquelles qui, sans une attention spécifique, pourraient les conduire à un risque élevé de décès avant l'âge de 5 ou 6 ans », a déclaré le médecin.



Ce dernier a interpellé ses collègues en les exhortant la prise en charge globale des enfants. Il a insisté sur « l'importance d'apporter de l'affection et de l'espoir à ces bébés traumatisés, soulignant que les efforts pour reconstruire leur bien-être et restaurer leur équilibre émotionnel sont primordiaux pour leur survie à long terme ».