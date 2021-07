Affaire Khashoggi: le procès reprend discrètement en Turquie

Depuis sa première audience en juillet 2020, le procès en Turquie des assassins présumés de Jamal Khashoggi apparaît étrangement discret. L’absence des accusés l’explique en grande partie, mais la discrétion est aussi celle des autorités d’Ankara. Celles-là même qui avaient orchestré une campagne internationale de communication dans les semaines suivant le crime, faisant en sorte que le prince héritier Mohammed ben Salman, bien que jamais nommé, soit clairement identifié comme le commanditaire.



Les audiences d’Istanbul se déroulent au moment où la Turquie tente de réparer ses relations avec l’Arabie saoudite. Fin avril, deux semaines avant une visite remarquée du chef de la diplomatie turque à Riyad, le porte-parole du président Erdogan avait assuré qu’Ankara « respectait » le verdict de la justice saoudienne, après l’avoir vivement critiqué quelques mois plus tôt.



Exportations turques vers Riyad en baisse de 90%

Les dirigeants turcs s’abstiennent désormais d’évoquer l’assassinat et de pointer du doigt publiquement l’héritier du trône saoudien. Car la brouille a un coût : en raison d’un boycott non officiel, les exportations de la Turquie vers l’Arabie saoudite ont chuté de plus de 90 %, et les autorités de Riyad ont ordonné la fermeture de huit écoles turques dans le pays.