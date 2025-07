Affaire "Kocc Barma" : 900 fichiers, 4191 vidéos et photos sexuels de futures cibles et plus de 93 millions de F Cfa découverts

L'affaire "Kocc Barma" révèle l'ampleur insoupçonnée d'un réseau criminel organisé autour du chantage sexuel, de l'extorsion de fonds et du blanchiment d'argent. Au cœur de ce sandale, El Hadji Babacar Dioum, fils du célèbre homme d'affaires Cheikh Tall Dioum. Arrêté vendredi dernier puis déféré au parquet hier, lundi, il est accusé d'avoir orchestré une machination sophistiquée qui a piégé de nombreuses victimes sur une période de près de huit (8) ans.



Selon Libération, dans sa parution de ce mardi, les enquêteurs ont retrouvé exactement 9000 fichiers structurés dans son Macbook pro 13 pouces ; les fichiers dénommés "Paid no to publish" indiquent, détails à l'appui, la liste complète des victimes qui sont passées à la caisse pour éviter la publication de leurs sextape ; l'une d'elles a payé 2 millions de Fcfa, une autre 9668 euros.



Entre le 28 juillet 2017 et le 24 avril 2025, El Hadji Babacar Dioum a ainsi perçu la somme astronomique de 50,428 millions de F CFA sur son compte bancaire ouvert à la Cbao. Le journal d'ajouter : "Ce montant proviendrait d'un de ses présumés complices, activement recherché par les autorités, ce qui suggère une organisation bien plus vaste que celle d'un simple individu isolé. Parallèlement, la plateforme "Exodick" aurait versé, sur la même période et sur le même compte, 43 millions de F CFA supplémentaires, portant le total des fonds découverts à plus de 93 millions de F CFA".



Un autre fichier dénommé "Newgirl" retrouvé aussi dans son ordinateur a révélé l'existence de 4191 vidéos et photos sexuelles de futures cibles ; celui dénommé "Nouveau dossier 4" est une compilation 147 fichiers torrides.



Une partie des fonds recyclée dans la société de vente de véhicules "Mba authority" et le restaurant "Eddys" où un brouilleur de signal a été débusqué dans le bureau de El Hadji Babacar Dioum lors d'une perquisition.



À son domicile à Ngor, les policiers ont aussi mis la main sur une fausse plaque sur laquelle on peut lire "Section des accidents" avec le sigle de la police en plus de saisir un lot de faux carnet de vaccination.



Dans sa défense, le mis en cause s'est contesté d'une faible défense, arguant que son ordinateur serait piraté. : "Je pense que mon ordinateur a été piraté...", a-t-il avancé.



El Hadji Babacar Dioum est poursuivi pour "association de malfaiteurs, stockage et diffusion de données à caractère personnel, d'images contraire aux bonnes mœurs et péd0pornographiques, atteinte à la vie privée, extorsion de fonds, menaces, chantage, blanchiment de capitaux mais aussi faux sur des documents publics administratifs".