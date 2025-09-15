Affaire Lat Diop : la défense évoque des « incongruités » dans la procédure et parle « d’otage politique »

Le collectif d’avocats de Lat Diop a tenu un point de presse ce lundi 15 septembre 2025 à Dakar pour dénoncer les incohérences et irrégularités dans le dossier de l’ancien directeur général de la Lonase.



Mes Elhadji Diouf et Oumar Youm ont pointé du doigt ce qu’ils qualifient d’« incongruités » et de manipulation dans la procédure. Me Diouf a notamment affirmé que la garde à vue de Lat Diop était injustifiée et qu’« aucun élément ne pouvait justifier son emprisonnement »



Il a ajouté que Mouhamed Dieng, principal plaignant, était « utilisé comme une marionnette ».



Selon Me Diouf, Lat Diop a mis fin à une escroquerie organisée par Mouhamed Dieng au détriment de la Lonase. « Une plateforme a été installé par Lat Diop pour superviser et surveiller l’ensemble des activités des jeux de hasard. Il a pu obtenir 2 milliards au lieu de 20 millions par mois. Lat a exigé le paiement de 2 milliards tous les mois au lieu de 20 millions et la Lonase a gagné plusieurs milliards avec Lat Diop », a-t-il précisé.



Me Oumar Youm, pour sa part, a dénoncé une « lâcheté » judiciaire, qualifiant l’affaire d’« otage politique ». Il estime que ce dossier est truffé « d’incongruités » et envisage même une saisine de la Cour de Justice de la CEDEAO.



« C’est la première fois que je traite un dossier aussi inadmissible sur la base de charges aussi fragiles », a-t-il déclaré.



Les avocats concluent que seul l’Agent judiciaire de l’État est habilité à déposer plainte en cas de détournement de deniers publics, et non un particulier, ce qui remet en cause la régularité même de la procédure.





