Affaire Lat Diop : le Parquet général s'oppose à sa libération et saisit la Cour suprême

Le combat pour la mise en liberté provisoire de Lat Diop se poursuit devant la Cour suprême. Le Parquet général financier a déposé un pourvoi contre la décision de la Chambre d'accusation financière, qui avait ordonné l'assignation à résidence avec bracelet électronique pour l'ancien Directeur général de la Loterie nationale du Sénégal (LONASE).



Alors que la Chambre d'accusation maintient sa position d'assigner Lat Diop à résidence, le ministère public s'y oppose fermement. Le procureur général a déposé un mémoire pour motiver son refus de la libération de Lat Diop. Les avocats de ce dernier doivent maintenant répondre à ces arguments.



Cette procédure va aboutir devant la Chambre pénale de la Cour suprême, qui devra une fois de plus statuer sur le pourvoi. La question est de savoir si cette juridiction suivra la position du Parquet général et maintiendra l'ancien patron de la LONASE en détention, ou si elle confirmera la décision de la Chambre d'accusation.



La Chambre d'accusation financière, dans son arrêt, avait clairement indiqué qu'il n'y avait aucune nouvelle preuve contre Lat Diop. Elle a jugé que le rapport déposé par l'expert-comptable n'était pas fiable et ne respectait pas les droits de la défense, invalidant ainsi les arguments du Parquet général. Bien que cette décision de la Chambre d'accusation soit fortement motivée, elle reste soumise à l'appréciation de la Cour suprême.