Affaire Locafrique : la chambre d'accusation financière rejette la mise en liberté de Khadim Ba

La chambre d'accusation financière a rejeté, ce mercredi 18 mars 2026, la demande de mise en liberté provisoire ainsi que les exceptions de nullité soulevées par les conseils de Khadim Ba. Incarcéré depuis septembre 2024, le directeur général de Locafrique restera en détention au pavillon spécial, ce qui l'empêchera de passer la fête de la Korité en famille.



Le prévenu est poursuivi pour une infraction à la réglementation des changes portant sur des montants estimés à plusieurs milliards de francs CFA. « La chambre d'accusation financière a rendu sa décision ce mercredi 18 mars 2026, en rejetant à la fois les exceptions de nullité soulevées par ses avocats et sa demande de mise en liberté provisoire ».



Malgré les multiples requêtes introduites par ses conseils, notamment Mes Seydou Diagne, Souleymane Soumaré et Ciré Clédor Ly, le collège des juges d'instruction financiers n'a accédé à aucune demande de sortie à ce jour. La défense avait pourtant plaidé ces dossiers mercredi dernier avant que la cour ne mette l'affaire en délibéré pour ce jour.



Actuellement détenu au pavillon spécial en raison de son état de santé, Khadim Ba voit sa période de détention se prolonger au-delà de dix-huit mois. L'enquête se poursuit pour déterminer l'étendue exacte des flux financiers litigieux reprochés au dirigeant de la société de crédit-bail.